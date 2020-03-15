РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Делегация Краснодарского края в воскресенье изучила опыт рекультивации полигона ТБО «Кучино» в Балашихе, на экскурсии они ознакомились со структурой обращения ТКО на территории Подмосковья, чтобы апробированные технологии по переработке мусора и рекультивации применять у себя в регионе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

14 марта общественников и представителей администрации Краснодарского края познакомили с работой современного комплекса по переработке отходов (КПО) «Сплендер» в Серебряных прудах, завода «Грунтэко» в деревне Чулково – первого в России предприятия по компостированию, введенному в эксплуатацию в Подмосковье, комплекса по переработке отходов «Экоград» в Зарайске, где предусмотрена автоматическая сортировка отходов, а также установки для изъятия полезных фракций.

«Сегодня делегация посетила полигон ТКО «Кучино», где уже завершен технический этап рекультивации. Они увидели установки по утилизации свалочного газа со скрубберами и угольными фильтрами, турбины для выработки «зеленой» энергии из биогаза, самые крупные очистные сооружения для фильтрата в стране, стену из габионов вокруг полигона, а также многослойный геоэкран, который укрывает тело полигона и препятствует выходу газа наружу», - сказала председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона Елена Гришина.

Она добавила, что этот опыт комплексной рекультивации, который они изучили, актуален для них, ведь они живут рядом с Белореченским полигоном ТКО, источающим сильный и неприятный запах из-за большого количества биоотходов, и эта проблема так же остро стоит перед ними в течение 1,5 лет.

Замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Трембицкий рассказал, что они посмотрели весь процесс рекультивации и дегазации кучинского полигона с тем, чтобы применять эти технологии на территории белореченского полигона, что позволит избавить жителей от неприятного запаха, исходящего от свалки.

«В процессе общения и взаимодействия с компанией «Экоком», мы получили ценные предложения, которые хотели бы уже реализовать на площадке нашего полигона. Как только будут согласованы все технологические и финансовые вопросы, связанные с согласованием сметы, выделения средств, уже в 2020 году мы приступим к решению этого вопроса», - заключил Трембицкий.

Организаторами данного мероприятия стали министерство экологии и природопользования и министерство ЖКХ Подмосковья.