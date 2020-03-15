РИАМО - 15 мар. Полицейские выехали на вызов о стрельбе из пневматического оружия на Краснодарской улице в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«В службу «02» поступило сообщение, что в районе дома 57, корпус 2, по Краснодарской улице неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции.