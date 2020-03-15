РИАМО - 15 мар. Пресс-конференция председателя Союза дачников Подмосковья, первого заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина в Региональном информационном агентстве Московской области, посвященная началу дачного сезона в Подмосковье, переносится на другую дату.

Новые дата и время будут сообщены позже.

Пресс-конференция Чаплина должна была пройти 18 марта в 14:00.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).