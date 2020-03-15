РИАМО - 15 мар. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина призвала россиян никогда не употреблять алкоголь при заболевании ОРВИ и гриппом, тем более, лечиться им не стоит, передает Газета.ru.

«Врач пояснила, что алкоголь и его основная составляющая — ацетальдегид, имеет очень большое негативное влияние на организм. Спиртные напитки действуют на сердечно-сосудистую систему, вызывают тахикардию и повышение артериального давления», - говорится в сообщении.

Повышенная температура тела учащает сердечные сокращения, а алкогольные напитки могут спровоцировать жизнеугрожающую аритмию.

Стоит воздерживаться даже от минимальных доз. Даже небольшое количество алкоголя приводит к снижению уровня некоторых нутриентов, в том числе витамина В12, который крайне необходим для поддержания основных функций организма.

Также алкоголь является сильным иммуносупрессором — ослабляет иммунитет.