РИАМО - 15 мар. В Москве измайловскую школу №1508 закрыли на карантин из-за того, что у одного из учеников есть подозрение на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте образовательного учреждения.

«У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим для профилактики принято решение закрыть школьное здание по адресу: Первомайская улица, дом 65, на карантин с 16 марта на две недели. Также сообщаем, что необходимые противоэпидемические мероприятия в здании уже проведены, в том числе тщательная дезинфекция помещений», - говорится в сообщении.

Для школьников организовали дистанционное обучение для освоения программы в полном объеме.

По всем интересующим вопросам в круглосуточном режиме можно обратится к директору школы Вадиму Меламуду по почте: MelamudVE@edu.mos.ru или по телефону: +7 (916) 998-70-50.

Вспышка нового типа коронавирусной инфекции была зафиксирована в городе Ухань (КНР) в конце 2019 года. Covid-2019 из Китая стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 5,8 тысячи пациентов, выздоровели свыше 75 тысяч человек. В РФ зарегистрировано 63 случая данного заболевания.