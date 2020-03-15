РИАМО - 15 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал два случая, когда необходимо носить медицинские маски, а также уточнил, что на сегодняшний день предприятия по их производству работают на максимальной мощности.

«Много вопросов о медицинских защитных масках. Важно понимать, в каких случаях они необходимы, чтобы не тратить зря деньги и не создавать ажиотажный спрос. Маски нужны в двух случаях. Во-первых, если вы больны любым заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем, маску стоит надеть, чтобы защитить тех, кто рядом с вами», - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Он уточнил, что второй случай касается медиков, которые носят маски в больницах и других учреждениях здравоохранения для защиты от инфекций.

«Таким образом, если вы здоровы и не работаете в медицинском учреждении, маска вам не требуется. Сейчас все предприятия, которые могут их производить, работают на максимальной мощности, чтобы как можно скорее удовлетворить спрос», - добавил губернатор.

Вспышка нового типа коронавирусной инфекции была зафиксирована в городе Ухань (КНР) в конце 2019 года. Covid-2019 из Китая стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 5,8 тысячи пациентов, выздоровели свыше 75 тысяч человек. В РФ зарегистрировано 63 случая данного заболевания.