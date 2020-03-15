РИАМО - 15 мар. У троих пациентов с подозрением на кронавирус, которых поместили в больницы Москвы, получены первые отрицательные результаты анализов на данное заболевание, что может быть показателем выздоровления, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, сейчас получают помощь в стационарах Москвы. Трое из них в процессе лечения уже получили первые отрицательные результаты тестов на коронавирус. Если последует повторный отрицательный результат при следующем тесте, это будет означать выздоровление и скорую выписку», - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что остальные пациенты расположены в больницах города, при этом 14 из них уже идут на поправку — наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов, состояние удовлетворительное. Всего же в Москве выявили 33 случая заражения Covid-19. Первый заболевший был выписан из больницы после полного выздоровления 7 марта.

«При наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным фиксируется полное выздоровление пациента. После этого его могут выписать из стационара», - отмечается в материале.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день в разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч.