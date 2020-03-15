РИАМО - 15 мар. Всего в Московской области выявили восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди новых случаев, зафиксированных в воскресенье, – гражданин Венесуэлы, прибывший из испанской столицы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что на данный момент в регионе еще семь пациентов, по которым диагноз на коронавирус предварительный.

«В их числе – один новый случай, зафиксированный сегодня – это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Это еще раз подтверждает: основная угроза распространения сейчас – контакты с теми, кто прибыл из Европы», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 63 случая заболевания.