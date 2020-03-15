РИАМО - 15 мар. За 14 марта в Московской области специалисты проверили 88 автобусов на 70 маршрутах и 66 такси на соблюдение правил дезинфекции, в итоге в девяти автобусах и 12 такси выявили нарушения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Зафиксирована грязь в салоне и отсутствие дезинфицирующих средств. Перевозчикам необходимо устранить все замечания в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Специальный оперативный штаб появился при Минтрансе региона 2 марта. Он работает в ежедневном режиме. За время его существования проверено свыше 1,7 тысячи автобусов и более 200 такси.

«При выявлении нарушений транспортные средства проверяются повторно. Информация о повторных нарушениях направляется в Роспотребнадзор области для взыскания штрафа в 20 тысяч рублей», - добавляется в матераиле.

Если повторные нарушения выявляются в такси, водителей отключают от заказов.

На железнодорожном транспорте в регионе круглосуточно проводится уборка и дезинфекция подвижного состава, дважды в сутки - пассажирских зон и производственных помещений. Также не менее двух раз в день производится дезинфекция салонов автобусов с применением хлорактивных средств. Все водители обеспечены одноразовыми масками, кожными антисептиками и дезинфицирующими средствами. Проходят проверки такси на наличие таких средств в салоне.