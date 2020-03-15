РИАМО - 15 мар. На территории Подмосковья и Москвы до вечера 18 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и до утра 17 марта из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра в Подмосковье и Москве будет действовать с 21:00 16 марта до 19:00 18 марта. Также с 21:00 16 марта до 09:00 17 марта. Данный уровень объявлен из-за гололедицы.

«Желтый» уровень объявили почти на территории Костромской, ивановской, Владимирской, Рязанской и Тверской областей.

В Московском регионе в ночь 16 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура может опуститься до минус 9 градусов. Днем без осадков, ветер юго-западный (6-11 метров в секунду). Температура будет в пределах плюс 2-4 градуса.

17 марта ночью температура опустится до минус 1 градуса, будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Днем будет облачно, пройдут небольшие осадки, температура поднимется до плюс 5 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на 18 марта температура будет около 0 градусов, ветер также порывами будет достигать 15 метров в секунду. Днем столбики термометра могут подняться до плюс 7 градусов, порывисты ветер сохранится. Местами пройдут небольшие осадки.