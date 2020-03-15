РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Студия эстрадного вокала «Конфетти» ДК «Машиностроитель» Подольска подтвердила звание народного коллектива в воскресенье, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель»/ городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Звание «Народный» - подтвердили! Вот и окончен концерт народного коллектива «Студии эстрадного вокала «Конфетти» -«Пусть миром правит любовь!». Это было волнительное и ответственное выступление, ведь коллектив очередной раз подтверждал высокое звание -народный. А потому в зале присутствовали не только зрители, но и профессиональное жюри, которое внимательно слушало все то, что представил им коллектив», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что жюри, проведя совещание, вынесло решение - рекомендовать министерству культуры Московской области подтвердить коллективу почетное звание.

«Теперь коллективу осталось дождаться приказа из министерства. Мы благодарны зрителям за ту мощную поддержку, те аплодисменты, что летели на сцену», - заключается в материале.