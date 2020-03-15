РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 30-летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно с 18 февраля, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Калошин Алексей Алексеевич, 30 лет, поселок Томилино горокруга Люберцы. С 18 февраля 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У него голубые глаза и русые волосы. Мужчина был одет в серую куртку, зеленый свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки. С собой был серый рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.