РИАМО - 15 мар. Информация об опустевших полках в магазинах из-за того, что жители Москвы начали запасаться едой на фоне распространения коронавируса, не соответствует действительности, в магазинах дефицита продовольствия не наблюдается, передают корреспонденты РИАМО.

Ранее в соцсетях начали распространяться фото и видео пустых полок в магазинах. В этих сообщениях утверждалось, что москвичи все скупают из-за опасения дефицита товаров на фоне распространения коронавируса и падения курса рубля.

Столичные супермаркеты работают в штатном режиме. В них не наблюдается очередей больше, чем в обычный выходной день. Покупателям доступны любые продукты и товары, в том числе туалетная бумага, макароны, мука, рис и прочее.

«В «Ашане» есть все продукты, за которыми я пришла. В свою корзину я уже положила рис, сахар, хлеб. Какой-то паники и дефицита продуктов я не наблюдаю», - сказала покупательница супермаркета «Ашан» на северо-востоке столицы.

Также в супермаркетах SPAR, «Магнолия» и «Азбука вкуса» на Комсомольском проспекте все полки с продукцией полны. Ажиотажа среди покупателей нет. Нет дефицита продуктов и в магазине Metro на Киевском шоссе.

В супермаркетах «Магнит» и «Виктория» на Пятницком шоссе также проблем с поставкой товаров не наблюдается. Как отметил сотрудник «Виктории», москвичи активно закупаются продуктами и другими товарами, но не более, чем обычно. В магазине «Магнит Косметик» отметили, что в дефиците только антисептики для рук. Их раскупают сразу, как поступает товар.

В «Ашане» «Зеленоград» ажиотажа и серьезного дефицита не наблюдается. Большая часть ассортимента присутствует на полках в больших количествах, однако полки с некоторыми товарами опустели. В первую очередь - это влажные салфетки, макароны и мука. Полки в этих категориях товаров практически пустые, классической муки не оказалось в продаже.

Для ряда товаров заметно отсутствие некоторой доли ассортимента, в основном речь о низком ценовом сегменте. Например, подсолнечное масло, кукуруза, консервированный горошек, сахар, туалетная бумага - с ценником «Первая цена» на полках отсутствуют. Но в этих категориях в достаточном количестве присутствуют продукты марок из среднего и высокого ценовых сегментов.