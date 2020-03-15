РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. В микрорайоне Южный Балашихи мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 14 этаже, и погиб, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В полицию Балашихи от очевидцев происшествия поступила информация о падении неизвестного мужчины с высоты 14 этажа на улице Карбышева, дом №5. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу из окна квартиры выпал житель дома 1957 года рождения. От полученных травм он скончался», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.