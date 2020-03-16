РИАМО - 16 мар. Столичные власти с понедельника разрешили родителям не водить учеников в школы, а оставить на дистанционном обучении, такие меры приняты из-за коронавируса.

Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители, так как у каждой семьи могут быть свои обстоятельства, а также иммунитет у детей разный.

Свободное посещение учебных заведений в мегаполисе будет действовать до особого распоряжения.

Если родители решили забрать ребенка на время из школы, то администрации учебных заведений постараются обеспечить обучение в дистанционной форме. Этому помогут Московская электронная школа (МЭШ) и иные современные информационные технологии.

В это же время обычные занятия в столичных школах продолжатся.

Школьники, которые вернулись из стран, неблагополучных по Covid-2019, должны самоизолироваться в том же порядке, что и взрослые.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 63 случая заболевания.