РИАМО - 16 мар. С понедельника в жилых домах Московской области будут дезинфицировать входные группы, холлы на первых этажах и лифты, данная работа проводится в рамках борьбы с возможным распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

Всего в Подмосковье 54 тысячи домов и 156 тысяч подъездов.

«Министерством ЖКХ Московской области совместно с региональной Госжилинспекцией разработан комплекс мероприятий по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов, в том числе дезинфекция подъездов обеззараживающими средствами», - говорится в сообщении.

В частности, все управляющие компании региона теперь ежедневно будут проводить дезинфекцию спецсредствами входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин в домах.

Кроме того, каждый день будут дезинфицировать все офисы «МособлЕИРЦ» и «Мосэнергосбыта», кассы УК и расчетных центров по приему платы за коммунальные услуги.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 63 случая заболевания.