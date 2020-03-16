РИАМО - 16 мар. В Московской области родители могут не водить детей в школу и детский сад по своему усмотрению для предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, ученикам, которые останутся дома, будут давать задания через Школьный портал, а также будет запущена специальная онлайн-платформа.

Постановление о свободном посещении школ было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Если у жителей региона нет возможности оставить ребенка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме.

Кроме того, директорам школ дано поручение обеспечить поддержание качества образовательного процесса на должном уровне.

Режим свободного посещения школ не означает отмену занятий. Ученик, которого родители решили оставить дома, получит новый материал и домашнее задание через Школьный портал. Данный ресурс позволяет каждому учителю находиться на связи со своими учениками.

На этой неделе в регионе также запустят платформу онлайн-обучения. Она поможет ребятам, пропускающим занятия, полноценно учиться, не выходя из дома.

Тем родителям, которые по-прежнему водят детей в школу, дали несколько рекомендаций. В частности, нужно каждое утро измерять ребенку температуру и оценивать его самочувствие. Если ребенок нехорошо себя чувствует или у него повышена температура, то стоит оставить его дома.

Также в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 63 случая заболевания.