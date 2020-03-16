РИАМО – 16 мар. РФ временно ограничила пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза для борьбы с возможным распространением коронавирусной инфекции, исключение составил ряд рейсов из Москвы, сообщается на сайте правительства страны.

«Оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00:00 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран – членов Европейского союза и в обратном направлении», - говорится в сообщении.

Исключение составили регулярные рейсы из Москвы в столицы стран Европейского союза (и обратно). Вылет и прилет лайнеров осуществляется через терминал F аэропорта Шереметьево.

Также разрешены полеты чартерных рейсов, если перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в РФ – россиян до полного вывоза указанных граждан в их страны.

Также запрещены полеты из России на территорию Швейцарской Конфедерации и в обратном направлении. Исключения составляют регулярные рейсы Москва (Шереметьево) – Женева (и обратно) и чартерные рейсы, при условии перевозки в Швейцарию ее граждан и граждан других стран и в Россию – граждан РФ до полного вывоза жителей в их страны.

Кроме того, из России временно прекратили перелеты в Норвегию и обратно. Но продолжат выполнять регулярные рейсы из Москвы (Шереметьево) в Осло и обратно, а также чартерные рейсы , которые перевозят граждан Норвегии в их страну, а граждан России в РФ.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 63 случая заболевания.