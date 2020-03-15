РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Активистам любительского объединения «юный нахимовец» в Подольске рассказали о военно-морской литературе, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В молодежном центре «Максимум» 14 марта провели плановое занятие с воспитанниками любительского объединения «Юный нахимовец».

«В ходе проведения занятий были заслушаны устные доклады воспитанников, представлен проект рекламного буклета любительского объединения, проведен вводный теоретический курс изучения военно-морской специализированной литературы, а также проведен вводный блок физических начальных нагрузок под руководством тренера», - говорится в сообщении.