РИАМО - 15 мар. В центре столицы на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием пяти автомобилей, информация о пострадавших в аварии уточняется, сообщается в официальном Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
«В 16:30 в районе дома 55, строение 2, на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. <…> Сотрудники ДПС организовали объезд места происшествия», - говорится в сообщении.
В Twitter-аккаунте ЦОДД столицы уточняется, что движение в центр мегаполиса сильно затруднено в результате аварии. Проезд транспорта осуществляется по встречной полосе.
В 16.30 в районе дома 55 строение 2 на Кутузовском проспекте столкнулись 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники ДПС организовали объезд места происшествия. Движение в сторону центра затруднено.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 15, 2020
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