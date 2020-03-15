РИАМО - 15 мар. В центре столицы на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием пяти автомобилей, информация о пострадавших в аварии уточняется, сообщается в официальном Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В 16:30 в районе дома 55, строение 2, на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. <…> Сотрудники ДПС организовали объезд места происшествия», - говорится в сообщении.

В Twitter-аккаунте ЦОДД столицы уточняется, что движение в центр мегаполиса сильно затруднено в результате аварии. Проезд транспорта осуществляется по встречной полосе.