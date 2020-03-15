РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Неизвестные вандалы пытались вскрыть входную дверь в один из подъездов Подольска и попались на камеру видеонаблюдения, сейчас нарушителей разыскивают, сообщил «РИАМО в Подольске» местный житель.

В ночь с субботы на воскресенье в доме №17 по улице Горького в микрорайоне Львовский двое неизвестных пытались сорвать входную дверь и в результате сильно ее погнули и практически вырвали коробку.

«Вандалы попались на камеру видеонаблюдения. Восстановлению дверь с коробкой не подлежат, сумма ущерба около 35 тысяч рублей. Просим всех, кто узнал этих вандалов, либо знает их лично, сообщить информацию по телефону: 8(926)554-50-18», - сказал житель.