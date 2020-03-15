РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В инженерно-технологическом лицее Люберец провели урок по самообороне для подростков, сообщается в Instagram-аккаунте Федерации самбо округа.

«В инженерно-технологическом лицее горокруга Люберцы прошел урок самообороны для наших воспитанников 2003-2009 годов рождения. Тренеры Федерации самбо Люберец продемонстрировали эффективные методы самозащиты в экстренных ситуациях для ребят», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в последнее время участились случаи насилия, особенно со стороны старших по отношению к младшим. В связи с этим было принято решение проводить уроки самообороны, которые помогут детям уверенно и спокойно действовать при угрозе жизни и здоровью.