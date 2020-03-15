РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Подольская женская команда «Подольчаночка» победила в первой лиги чемпионата России ЦФО по волейболу, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волейбольная команда «Подольчаночка» стала победителем первой лиги чемпионата России - чемпионата ЦФО по волейболу среди женских команд. Соревнования проходили с 13 по 15 марта в ФСК «Заречье». Городской округ Подольск впервые принимал в них участие. По итогам игр, команда «Подольчаночка» стала победителем», - говорится в сообщении.

Второе место в соревнованиях получила команда «СШОР по волейболу» из города Череповец, а третье – «Шуяночка» из Ивановской области.

«Теперь наша команда примет участие в финале чемпионата России первой лиги, который пройдет предварительно с 13 по 19 апреля. В турнире примет участие 8 команд - победители чемпионатов федеральных округов России», - поясняется в материале.