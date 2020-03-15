РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Дорожники начали проводить антигололедную обработку дорог регионального значения в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уборка региональных автодорог (улица Кирова, Большая Серпуховская, Южный обход Подольска и других) произведена, в настоящее время выполняется антигололедная обработка», - говорится в сообщении.

Жители Подольска могут сообщить о проблемных участках автодорог, на которых требуется уборка от снега, в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».