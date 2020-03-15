РИАМО - 15 мар. Двое детей провалились под лед на искусственном водоеме в деревне Троицкое городского округа Клин, одного малыша спасти не удалось, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В деревне Троицкое городского округа Клин в частном домовладении без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело четырехлетней девочки. Также из данного дома в медицинское учреждение госпитализирован двухлетний мальчик. По данному факту следственным отделом по городу Клину ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети без присмотра взрослых были на территории частного домовладения. Малыши вышли на лед искусственного водоема, под тяжестью детей лед треснул, они оказались в воде.

Бабушке вытащила детей из воды, но, несмотря на оказанную помощь, один из малышей скончался на месте ЧП.

На данный момент на месте трагедии работают следователи. Они выясняются все обстоятельства произошедшего.

В рамках данного дела была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам начатой проверки будет принято процессуальное решение.