РИАМО - 15 мар. За последние сутки на территории России было выявлено еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией, из них три - в Подмосковье, один - в Тюменской области, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Специалистами были выявлены люди, с которыми контактировали заболевшие на территории страны. Сейчас ведется работа по их помещению под меднаблюдение, а также проводится их лабораторное обследование.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у россиян, два – у граждан Китая, один – у итальянца.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам не выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в Подмосковье создан Оперативный штаб, в состав которого вошли представители Роспотребнадзора, министерства здравоохранения Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти региона, правоохранительных органов.

В Подмосковье запрещено проведение массовых мероприятий с количеством свыше 5 тысяч человек. Работодателям рекомендовано обеспечивать режим самоизоляции сотрудникам, прибывшим из командировок.

С 16 марта в школах и детских садах вводится режим свободного посещения, при этом образовательные учреждения будут работать в штатном режиме. Также начнут дезинфицировать спецсредствами входные группы, холлы первых этажей, перил и лифтовых кабин в домах региона.

В аэропортах организовано информирование об усилении контроля в зонах прилета. На железнодорожном транспорте круглосуточно проводится уборка и дезинфекция подвижного состава, пассажирских зон и производственных помещений. Кроме того, производится дезинфекция салонов автобусов. Все водители обеспечены одноразовыми масками, кожными антисептиками и дезинфицирующими средствами.

В Московской области работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30.