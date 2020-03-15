РИАМО - 15 мар. Из-за снегопада, обрушившегося на территорию Московской области в ночь на воскресенье, дорожники региона переведены на усиленный режим работы, уже очищено от снега более 14 тысяч областных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

После ночного снегопада на территории Подмосковья появились сугробы высотой порядка 7 сантиметров.

«В уборке областных дорог задействовано 818 единиц спецтехники, из них 396 единиц очищают региональные дороги и 422 дорожные машины задействованы в уборке муниципальных дорог», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он также отметил, что всего за день в Московской области очистили более 14 тысяч региональных дорог. В первую очередь дорожники убирают трассы с высокой интенсивностью движения, съезды и путепроводы.

В воскресенье в области прогнозируется от минус 3 до минус 1 градуса. Вечером и ночью возможно образование гололедицы, а температура опустится до минус 7 градусов.

Автолюбителей просят быть аккуратными на дорогах, избегать резких маневров. Также не рекомендуется выезжать на дороги на летней резине.