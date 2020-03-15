РИАМО - 15 мар. С 16 марта в жилых домах Московской области начнут дезинфицировать входные группы, холлы на первых этажах и лифты, это делается в рамках борьбы с возможным распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

Всего в Подмосковье 54 тысячи домов и 156 тысяч подъездов.

«Министерством ЖКХ Московской области совместно с региональной Госжилинспекцией разработан комплекс мероприятий по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов, в том числе дезинфекция подъездов обеззараживающими средствами», - говорится в сообщении.

В частности, с 16 марта все управляющие компании региона каждый день будут проводить дезинфекцию спецсредствами входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин в домах.

Кроме того, ежедневно с 16 марта будут дезинфицировать все офисы «МособлЕИРЦ» и «Мосэнергосбыта», кассы УК и расчетных центров по приему платы за коммунальные услуги.

Еще по постановлению губернатора Московской области с 16 марта родители могут не водить детей в школу и детский сад по своему усмотрению для предотвращения распространения Covid-2019. Для учеников организуют дистанционное обучение через Школьный портал и новую онлайн-платформу, которая заработает на следующей неделе.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч пациентов. На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 59 случаев заболевания.