РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Полиция разыскивает водителя, сбившего 12 марта девушку на пешеходном переходе на улице 3-е Почтовое отделение Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Двенадцатого марта примерно в 21:40 на пешеходном переходе около дома №62 на улице 3-е Почтовое отделение Люберец неустановленный водитель сбил девушку 1981 года рождения. Сейчас идет розыск водителя», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что девушка обратилась в больницу с ушибами и ссадинами правого колена. От госпитализации она отказалась.