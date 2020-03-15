РИАМО - 15 мар. На 104 километре МКАД водитель не справился с управлением и выехал с проезжей части в кювет, в результате ДТП автомобиль перевернулся, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«На место происшествия оперативно прибыл 201-й пожарно-спасательный отряд Пожарно-спасательного центра Москвы. При помощи лебедки от автокрана пожарные вытянули автомобиль из-под высоковольтной линии», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадал один человек. Мужчину передали бригаде скорой помощи.

На месте происшествия также работали сотрудники Спасрезерва.