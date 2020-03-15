РИАМО - 15 мар. Серьезная авария с участием легкового авто и грузовика произошла на МКАД, в результате ДТП погиб человек, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Москве.
В воскресенье на внешней стороне 97-го километра МКАД столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.
«По уточненной информации, один человек погиб и один получил ранения», - говорится в сообщении.
Пострадавшего в ДТП человека отправили в больницу на вертолете. На месте работают дорожные полицейские.
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