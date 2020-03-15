РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В подмосковных Люберцах за минувшие сутки противогололедными материалами обработали свыше 220 километров дорог, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации горокруга.

«Подрядные организации работают в усиленном режиме в связи со снегопадом, начавшимся вечером 14 марта. В городском округе Люберцы 225 километров дорог и 95 километров тротуаров было очищено и обработано противогололедными материалами», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что дважды провели обработку дорожной сети пескосоляной смесью. В работах задействовали 27 единиц специализированной техники.

«Проведена повторная обработка дорожной сети», - заключается в материале.