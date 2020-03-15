РИАМО - 15 мар. У граждан есть право вернуть деньги за путевки в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, для этого нужно следовать ряду рекомендаций, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Если вы купили путевку в страну, где в настоящее время отмечается распространение коронавируса, а туроператор отказывается переносить тур или возвращать деньги, то вам нужно направить ему письменное обращение.

«Письменное обращение туроператору с требованием о расторжении договора с туроператором, в соответствии со статьей 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (если в стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, то он вправе расторгнуть договор с туроператором)», - говорится в сообщении.

Далее гражданам рекомендуют оставить обращение на сайт Роспотребнадзора, а также позвонить на горячую линию ассоциации «Турпомощь»: +7 (499) 678–12–03, +7 (915) 117–04–51.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день. В разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев коронавируса.