РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Около 8,8 миллионов рублей планируют направить на дооборудование объектов социальной сферы для инвалидов в 2020 году, сообщается в докладе об итогах реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда», имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В Подольске проживает свыше 14 тысяч инвалидов. При этом многие объекты социальной сферы остаются для них недоступными из-за отсутствия технической возможности. В частности, из-за невозможности обеспечить достаточную ширину дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок, входов в санитарно-гигиенические помещения и так далее.

«На реализацию мероприятий по оснащению приоритетных объектов специализированным оборудованием в рамках подпрограммы «Доступная среда» в муниципальном бюджете на период с 2017 по 2021 годы предусмотрено более 47 миллионов рублей, в среднем по 9 миллиону рублей в год. Так, в 2020 году на оснащение оборудованием будет направлено 8,8 миллиона рублей, в 2021 году – 7,9 миллиона рублей», - говорится в докладе.

Всего в округе в реестр приоритетных объектов для обеспечения доступности для инвалидов были включены 420 объектов. Поэтапное их доведение до требований к доступности для инвалидов возможно на 100% к 2035 году.

В материале поясняется, что среди объектов образования полностью доступны для людей с ограниченными возможностью около 100 учреждений. В том числе 50 школ и свыше 40 детских садов. На дополнительное оборудование в 43 объектах были выделены 5,5 миллионов рублей. Помимо этого, из свыше 400 единиц общественного транспорта около 180 уже приспособлены для маломобильных групп населения.