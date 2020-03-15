РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 15 мар. Спортсмен Арцуни Хачатрян из подмосковных Люберец занял второе место на первенстве ЦФО по боксу среди юношей, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации округа.

В Ярославле с 8 по 14 марта проходило первенство Центрального федерального округа России по боксу среди юношей.

«Спортсмен МУКСШОР Арцуни Хачатрян из Люберец занял второе место в весе до 46 килограммов. Поздравляем», - говорится в сообщении.

В турнире приняло участие более 150 человек.



