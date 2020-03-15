РИАМО - 15 мар. НА МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате дорожной аварии пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МЧС России по Москве.

«В 13:00 на внешней стороне 97-го километра МКАД столкнулись легковое и грузовое ТС (транспортные средства – ред.). По предварительным данным, пострадал водитель легковушки», - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии на данный момент работают сотрудники ДПС. Пострадавшего в ДТП человека отправили в больницу на вертолете.