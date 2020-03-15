РИАМО - 15 мар. На железнодорожных станциях и в поездах в Подмосковье в ежедневном режиме проводится проверка соблюдения мер дезинфекции, это связано с профилактикой вспышки вирусных инфекций, в том числе коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Все выявленные специалистами нарушения устраняются сразу после обнаружения.

«14 марта проверку провели на станции и в поездах. На всех станциях и в двух поездах были выявлены нарушения уборки, основными из которых являются отсутствие дезинфекционной уборки станций по расписанию, а также отсутствие дезинфекционных средств в поездах у машинистов. Все нарушения были устранены», - говорится в сообщении.

Во всех поездах и станциях кроме влажной уборки в Подмосковье проводят обработку дезинфицирующими средствами.

Дезинфицируются салоны электричек, кассы, турникеты, автоматы по продаже билетов. В «Ласточках» и «Иволгах» проводится ультрафиолетовое обеззараживание воздуха.

Санитарную обработку железнодорожного транспорта проводят 544 человека.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день в разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев заболевания Covid-2019.