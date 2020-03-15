РИАМО - 15 мар. В Сети обсуждается информация об ажиотажном спросе в торговых точках на фоне распространения коронавируса, жителям Подмосковья не стоит волноваться, ведь дефицита товаров нет и не будет, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Правительство региона внимательно следит за состоянием товарных рынков. Вместе с торговыми сетями ведется мониторинг цен и товарных запасов, как в самих магазинах (рынках, ярмарках), так и на распределительного-оптовых центрах и у производителей продукции», - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отмечают, что оперативно пополнять полки в магазинах не всегда получается, однако запасов достаточно.

На сегодняшний день существует договоренность с представителями торговой сферы по наращиванию запасов по востребованным группам товаров.

Также на всех предприятиях торговли в регионе проводятся мероприятия по дезинфекции, к работе не допускаются сотрудники с температурой и общим недомоганием.

Мониторинг за ситуацией ведется круглосуточно семь дней в неделю.

«Не поддавайтесь ажиотажу, относитесь здраво к фейковыми сообщениями в социальных сетях о дефиците. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворен в полном объеме, на полках представлен весь традиционный ассортимент», - уточняется в материале.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь стала быстро распространяться по миру. На сегодняшний день в разных странах мира уже выявлено свыше 156 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 5,8 тысячи заболевших, выздоровели свыше 75 тысяч. На сегодняшний день в России зарегистрировано 59 случаев заболевания Covid-2019.