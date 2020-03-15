РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Порядка 1 миллиона рублей могут потратить на создание доступной среды в учреждениях культуры городского округа Подольск в 2020 году, следует из справки «О принимаемых мерах по обеспечению доступности к потребностям инвалидов в учреждениях культуры городского округа Подольск», имеющейся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В городском округе около 60 приоритетных муниципальных объектов были включены в реестр объектов социальной инфраструктуры. Среди них около 30 объектов полностью доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, а 15 - доступны частично.

«Во всех учреждениях культуры определены сотрудники и волонтеры, с которыми проведены инструктажи и обучение по предоставлению услуг инвалидам, сопровождению инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата на объекте, оказанию помощи инвалидам и преодолению барьеров при предоставлению им услуг», - говорится в справке.

Также муниципальными учреждениями культуры были составлены и утверждены «Паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты и предоставляемые ими услуги». Помимо этого, были организованы парковочные места, созданы пандусы для перемещения по площадям перед ДК и металлические пандусы для перемещения инвалидных колясок на крыльцо по центральному входу.