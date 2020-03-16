РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска с понедельника проведут оперативное мероприятие «Пешеходный переход», направленное на повышение безопасности пешеходов, говорится в сообщении 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России.

С начала 2020 года в зоне ответственности 11 батальона ДПС произошло 3 наезда на пешеходов, в результате которых один человек погиб и двое получили травмы.

«В целях повышения уровня безопасности движения пешеходов, особенно в местах расположения образовательных учреждений, а также профилактики нарушений ПДД в период с 16 по 22 марта сотрудники подмосковной Госавтоинспекции (в том числе на территории Красногорска – ред.) проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», – говорится в сообщении.

Основными задачами операции является усиление профилактической работы и надзора за неукоснительным соблюдением пешеходами и водителями ПДД в зоне пешеходных переходов и в местах их интенсивного движения.