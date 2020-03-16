РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. С понедельника в Домодедове пройдет фотоконкурс «Патриоты Отечества», сообщается в официальной группе МКЦ «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

«Окружной фотоконкурс «Патриоты Отечества». Конкурсные работы принимаются с 16 марта по 6 апреля на почту: zayavka.pobeda@yandex.ru», - говорится в сообщении.

Подать работу на конкурс могут участники от 14 до 30 лет. Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие. В фотоконкурсе могут быть представлены работы разнообразных жанров фотоискусства: портрет, пейзаж, репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд. Допускается обработка фотографий в компьютерных программах, а также применение ретуши для подчеркивания авторского замысла.

Конкурс проводится в номинациях: «Победа: нам жить и помнить!» (можно представить фото с городских праздников и торжественных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне); «Мы помним их имена» (фото памятных мест и мемориалов, связанных с ВОВ); «Поколение победителей» (фото ветеранов, моментов общения ветеранов и молодого поколения); «Армия и современность» (фото молодого поколения солдат).

Работы будут оцениваться по содержанию, отражающему тему фотоконкурса, оригинальности, качеству исполнения, колориту и наглядности.

Победителей конкурса наградят 10 апреля 2020 года в МКЦ «Победа» на торжественном мероприятии «День призывника».

Подробно ознакомиться с положением конкурса можно в документах в группе МКЦ «Победа» или в группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».