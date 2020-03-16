РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец с понедельника будут контролировать соблюдение правил проезда пешеходных переходов водителями, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях профилактики ДТП с участием пешеходов с 16 по 22 марта на территории ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся профилактические мероприятия «Пешеходный переход». Одна из основных задач – это повышение культуры и уважения водителей к пешеходам», – говорится в сообщении.

В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах и нарушение правил остановки или стоянки.