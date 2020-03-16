РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по оперативной работе Роман Кустов проведет прием жителей в понедельник, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, прием граждан пройдет с 17:00 до 20:00. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.

Прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84. Прийти на прием и задать интересующие вопросы могут все желающие по предварительной записи.