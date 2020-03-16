РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. Жители Подольска смогут подать документы в новый состав общественной палаты округа с понедельника, прием продлится по 15 апреля, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с истечением в 2020 году срока полномочий членов общественной палаты Подольска началось формирование нового состава палаты. В частности, определен период приема документов от кандидатов в члены общественной палаты, выдвинутых от общественных и иных некоммерческих объединений, от инициативных групп, в порядке самовыдвижения. Так, подать заявки можно будет с 16 марта по 15 апреля включительно», – говорится в сообщении.

Документы предоставляются в соответствии с перечнем и формами для кандидатов в члены общественной палаты, которые можно найти в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Для удобства жителей микрорайона Кузнечики прием документов будет организован по адресу: микрорайон Кузнечики, Армейский проезд, дом 7, помещении 3 с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00», – поясняется в материале.