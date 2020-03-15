РИАМО - 15 мар. В столице в воскресенье днем прогнозируется от минус 2 до 0 градусов, погода будет пасмурной, возможен гололед, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

Автолюбителей призвали быть осторожными из-за гололедицы и сильного ветра.

«Местами гололедица. Ветер до 12-15 метров в секунду. Будьте осторожны, держите дистанцию, избегайте резких торможений и перестроений, не паркуйтесь под рекламными щитами, деревьями и шаткими конструкциям», - говорится в сообщении.

Ранее в ЦОДД призвали автомобилистов повременить со сменой резины на летнюю. Метель, снег, гололед возможны до середины апреля.

На территории Подмосковья и Москвы до утра 16 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.