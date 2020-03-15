РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 мар. Сообщить о неубранных от снега участках улиц в Дзержинском жители могут на страннице главы городского округа в соцсети «ВКонтакте», сообщила глава муниципалитета Людмила Иванова.

«Зима вернулась в марте, но не стала неожиданностью для наших коммунальщиков! Вся техника и МБУ «Диск», и «Мосавтодора» работает на дорогах. В комментариях к посту, сообщайте о проблемных участках», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что снег, по прогнозам синоптиков, будет идти сутки. На дорогах возможна гололедица.

«Просим водителей быть осторожными: соблюдать скоростной режим, снижать скорость перед пешеходными переходами», - заключила Иванова.