РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 15 мар. В воскресенье днем на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной порядка 5,5 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону Москвы. Пробка начинается от пересечения с Егорьевским шоссе и продолжается до пересечения проспекта с 4-м Люберецким проездом. Этот участок можно проехать за 16 минут, без пробок - за семь.

Также заторы образовались на улицах Космонавтов, Южной, Смирновской, Больничном проезде. Небольшие пробки есть на Хлебозаводской улице, Волковском проезде.