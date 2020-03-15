РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Подачу электроснабжения возобновят во всех домах городского округа Подольска к 14:30 в воскресенье после отключения из-за произошедшего обрыва проводов, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 14 марта в 23:00 произошло веерное отключение по линии МОЭСК. Было отключено 15 ТП (трансформаторных подстанций - ред.) по причине обрыва проводов. Работают шесть бригад с момента аварии. За время работы большая часть потребителей включена», - говорится в сообщении.

В настоящее время работы продолжаются. В деревнях Яковлево, Федюково, Потапово будут отключения с 13:00 до 15:00 в связи с работами по возобновлению устойчивого энергоснабжения.