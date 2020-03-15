РИАМО - 15 мар. Квартира загорелась в поселке Мосрентген в новой Москве, пожарные спасли шесть человек и потушили возгорание, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В воскресенье в 11:53 поступила информация о возгорании по адресу: Москва, поселок. Мосрентген. По прибытии пожарных стало ясно, что горит одна из квартир жилого дома на четвертом этаже на общей площади около 10 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе в 12:15 пожар был ликвидирован. В ходе проведения работ по ликвидации загорания, пожарные спасли шесть человек (из них двое детей)», - говорится в сообщении.

Всех спасенных на пожаре передали медикам для осмотра. Информации о пострадавших не поступало.