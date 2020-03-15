РИАМО - 15 мар. Мужчина погиб под колесами электропоезда около железнодорожной станции Трикотажная Рижского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня электропоездом сообщением Москва-Рижская - Волоколамск в районе платформы Трикотажная Рижского направления Московской железной дороги смертельно травмирован мужчина. По предварительной информации, гражданин пытался пересечь пути в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.